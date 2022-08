Bernstein belässt Mercedes-Benz auf 'Outperform' - Ziel 85 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Mercedes-Benz Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Der Autosektor sei im Juli in bester Verfassung gewesen, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dabei tendierten die Preise weiter nach oben und der Absatz steige, wohingegen die Rabatte nahezu stabil blieben. Gleichzeitig gebe es weniger Lieferengpässe. Dies dürfte zu einer starken Leistung der Hersteller auch im dritten Quartal führen. Diese Entwicklung stehe jedoch im Widerspruch zur wichtigsten Sorge der Anleger hinsichtlich der Energiekrise und den gesamtwirtschaftlichen Aussichten./tav/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2022 / 19:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2022 / 04:19 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.