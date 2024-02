Bernstein belässt Lufthansa auf 'Underperform' - Ziel 7 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Underperform" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Die Reisenachfrage bleibe hoch, das Angebot begrenzt und die Treibstoffpreise stabil ? trotz des Konflikts im Nahen Osten, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies verstärke das weiterhin positive Gewinnumfeld für Fluggesellschaften. Auf Kurzstrecken verbesserten sich die Durchschnittserlöse, während sie auf Langstrecken etwas zurück kämen. An der Lufthansa bemängelt er die starke Abhängigkeit vom Geschäftsreiseverkehr./tih/mne Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2024 / 20:38 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2024 / 06:00 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.