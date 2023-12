Bernstein belässt Lufthansa auf 'Underperform' - Ziel 7 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Lufthansa-Aktien mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Underperform" belassen. Die glorreichen Tage der turbogeladenen Sommerrenditen bei den Fluggesellschaften seien nur noch eine ferne Erinnerung, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dennoch sehe das vierte Quartal immer noch stark aus./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2023 / 23:04 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2023 / 06:00 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.