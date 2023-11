Bernstein belässt Lufthansa auf 'Underperform' - Ziel 7 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Underperform" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Die Lufthansa habe die schwierigsten Voraussetzungen unter den europäischen Airlines, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie sei beispielsweise am stärksten abhängig vom aktuell schwachen Flugverkehr mit Geschäftsreisenden. Irving hat Zweifel an den Zielen für 2024 und bleibt unter dem Konsens./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2023 / 19:59 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2023 / 06:00 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.