Bernstein belässt Just Eat Takeaway auf 'Market-Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Just Eat Takeaway nach Halbjahreszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Während das operative Ergebnis (Ebitda) des Essenslieferdienstes wie schon weitgehend erwartet über der Konsensschätzung gelegen habe, sei die Umsatzentwicklung enttäuschend, schrieb Analyst William Woods in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem trage der angekündigte Abschied des langjährigen Finanzchefs Brent Wissink zur Malaise im Management bei, nachdem bereits andere Führungskräfte gegangen seien./gl/mf Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2023 / 06:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2023 / 06:07 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.