Bernstein belässt Intel auf 'Underperform' - Ziel 35 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Finanztrends Video zu Intel



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 35 US-Dollar belassen. Es sei zwar bereits bekannt, dass die PC-Verkäufe im Betrachtungszeitraum stärker als saisonüblich zurückgegangen seien, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Montag vorliegenden Studie. Gleichwohl habe der Finanzchef des Chipherstellers zuletzt versucht, die Markterwartungen zumindest qualitativ herunterzuschrauben. Der Bernstein-Experte schraubte seine Schätzungen nach unten und liegt nun geringfügig unter dem Konsens./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2022 / 02:47 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2022 / 02:47 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.