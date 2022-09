Bernstein belässt Intel auf 'Underperform' - Ziel 30 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Finanztrends Video zu Intel



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel auf "Underperform" mit einem Kursziel von 30 US-Dollar belassen. Mit der Erwartung einer Rezession seitens der Verbraucher rechneten auch die Investoren damit, dass der Halbleiterzyklus den Höhepunkt erreicht haben dürfte, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Ob aus der Schwäche in einigen Marktsegmenten eine regelrechte Lawine werde, sei die zentrale Frage mit Blick auf den weiteren Jahresverlauf. "Bleiben sie von Intel weg", riet der Experte, hier stehe es schlecht und dürfte noch schlechter werden./bek/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2022 / 02:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2022 / 02:31 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.