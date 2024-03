Bernstein belässt Intel auf 'Market-Perform' - Ziel 42 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Intel Corp.":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Intel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 42 US-Dollar belassen. Analyst Stacy Rasgon verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf einen Bericht der "Financial Times" am Sonntag. Die Wirtschaftszeitung habe bericht, dass China damit begonnen habe, den Kauf von Intel- und AMD-Chips für staatliche PCs und Server zu blockieren. China beginne so, die im Dezember vom Ministerium für Industrie und Informationstechnologie eingeführten Richtlinien umzusetzen. Alles in allem geht er - recht grob - davon aus, dass ein vollständiger Stopp der staatlichen Käufe von Intel- und AMD-CPUs in China Auswirkungen auf die Umsätze in einem niedrigen einstelligen Prozentbereich haben könnte. Für Intel seien die Auswirkungen auf die Ergebnisse zugleich größer als bei AMD./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2024 / 03:24 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2024 / 03:24 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.