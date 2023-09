Bernstein belässt IAG auf 'Outperform' - Ziel 200 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Pence belassen. Vor einem Jahr habe er sich nach einem starken Sommer schon einmal die Frage gestellt, ob in der Flugbranche im Winter ein Kollaps droht, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Frühe Signale deuteten nun darauf hin, dass es erneut ein respektabler Winter wird. Die Fluggesellschaften gingen aber in besserer Verfassung in diese Zeit als vor einem Jahr./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2023 / 20:48 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2023 / 05:00 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.