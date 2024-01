Bernstein belässt IAG auf 'Outperform' - Ziel 190 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) anlässlich der anstehenden Quartalszahlen der europäischen Fluggesellschaften auf "Outperform" mit einem Kursziel von 190 Pence belassen. Die Aussichten für 2024 sollten wichtiger sein als die Resultate des Schlussquartals, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Freitag vorliegenden Studie. Hier gebe es Grund für mehr Optimismus als aktuell in den Kursen eingepreist sei. Trotz Kapazitätsengpässen in der Branche, die die Flugpreise in Zukunft stützen sollten, notierten die Aktien der Fluggesellschaften weit unter den historischen Werten./la/ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2024 / 23:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2024 / 06:00 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.