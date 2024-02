Bernstein belässt Henkel auf 'Underperform' - Ziel 61 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Underperform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Wöchentliche Datenerhebungen von Nielsen belegten einen fortdauernden Rückgang der Volumina des Konsumgüterherstellers, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gleichzeitig seien die Kaufanreize zuletzt noch gestiegen im Vergleich zum Januar. Besorgniserregend sei die Entwicklung auf dem US-Markt./bek/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2024 / 15:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2024 / 15:23 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.