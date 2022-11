Bernstein belässt Henkel auf 'Market-Perform' - Ziel 70 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Henkel Vz":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Ein weiteres Mal habe der Konsumgüterhersteller mit dem Umsatz die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer ersten Reaktion am Dienstag. Vor allem das Klebstoffgeschäft habe sich stark entwickelt. Negativ überrascht hätten die abgesetzten Volumina im Segment Waschmittel und Hauspflege./bek/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2022 / 06:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2022 / 06:54 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.