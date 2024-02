Bernstein belässt Hellofresh auf 'Underperform' - Ziel 11 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hellofresh vor Geschäftszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Analyst William Woods wertete es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie als enttäuschend, dass der Versender von Kochboxen keine Kapitalmarktveranstaltung abhält. Denn das Geschäft stecke in der Krise, es drohe ein zweites Jahr ohne Wachstum oder mit nur schwachem Wachstum./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2024 / 13:44 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2024 / 05:00 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.