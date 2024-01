Bernstein belässt Hellofresh auf 'Underperform' - Ziel 11 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hellofresh auf "Underperform" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Für die europäischen Online-Händler und -Dienstleister bleibe er mit Blick auf das Verbraucherumfeld im Jahr 2024 vorsichtig gestimmt, schrieb Analyst William Woods in einem am Montag vorliegenden Ausblick. In Bezug auf die Verbraucherausgaben, das Verbrauchervertrauen und die Reallöhne dürfte es in diesem Jahr erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Regionen geben. Seine "Top Picks" sind Delivery Hero, AB Foods und Tesco./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2024 / 22:30 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2024 / 05:00 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.