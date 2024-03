Bernstein belässt Ferrari auf 'Market-Perform' - Ziel 365 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Ferrari":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ferrari auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 365 Euro belassen. Analyst Daniel Roeska stellte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie die Frage, inwieweit die schlechten Nachrichten aus dem Autosektor schon vorüber sind. Er bekräftigt seine Ansicht, dass die Situation im ersten Quartal positiv ist, dies aber nicht für alle Autobauer. Fundamental entwickele sich vieles zum Positiven, doch Investoren mangele es bei Autowerten für gewöhnlich an der notwendigen Geduld./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2024 / 21:36 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2024 / 05:44 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.