Bernstein belässt Ferrari auf 'Market-Perform' - Ziel 300 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ferrari nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Mit dem Gewinn je Aktie habe der Hersteller von Sportwagen die Konsensschätzung um 13 Prozent übertroffen, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Höher als erwartet ausgefallene Umsätze und operative Margen hätten dazu beigetragen./bek/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2023 / 12:35 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2023 / 12:35 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.