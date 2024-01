Bernstein belässt FMC auf 'Market-Perform' - Ziel 41 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care AG":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für FMC nach Details über Fortschritte bei der Portfolio-Optimierung auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Analystin Lisa Bedell Clive verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf den Verkaufsabschluss von National Cardiocular Partners (NCP) sowie die Veräußerung des argentinischen Dienstleistungsgeschäfts und des Cura-Geschäfts. Der Dialyse-Dienstleister hatte sein Programm zur Portfolio-Optimierung im April vergangenen Jahres angekündigt. Es beinhaltet den Verkauf nicht zum Kerngeschäft gehörender Vermögenswerte, die Überprüfung internationaler Dialysedienste und die Optimierung des Produktportfolios./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2024 / 09:59 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2024 / 09:59 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.