Bernstein belässt Eon auf 'Market-Perform' - Ziel 9,30 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Finanztrends Video zu E.ON



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon nach einer Investorenveranstaltung mit dem Finanzchef auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 9,30 Euro belassen. Bei der Zusage eines wachsenden Dividendenstroms habe der Energiekonzern angesichts des makroökonomischen Umfelds zugleich seine Refinanzierungsanforderungen verschärft, fasste Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Dienstag vorliegenden Studie das Treffen zusammen. In puncto Fremdfinanzierung von Neuinvestitionen berichte Eon inzwischen über positive Signale der deutschen Regulierungsbehörden. Überrascht zeigte sich die Expertin von der vielversprechenden Entwicklung im Bereich Retail Home Solutions, hier seien auch kleinere Übernahmen von Kapazitäten und Technologien möglich./tav/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2023 / 19:17 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2023 / 05:45 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.