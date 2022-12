Bernstein belässt Eon auf 'Market-Perform' - Ziel 9,30 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 9,30 Euro belassen. Auch im kommenden Jahr dürften die Rohstoffpreise hoch sein, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. In einem voraussichtlich von einer Rezession geprägten Umfeld sollten höhere Zinsen ihren Schrecken verlieren. Die Aktien von Produzenten erneuerbarer Energien seien niemals günstiger bewertet gewesen. Negative Aspekte bei Eon seien der Margendruck und die Schuldenlage./bek/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2022 / 13:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2022 / 06:00 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.