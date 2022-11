Bernstein belässt Eon auf 'Market-Perform' - Ziel 9,20 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 9,20 Euro belassen. Analystin Deepa Venkateswaran beschäftigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit dem Einfluss steigender Zinsen auf Energiekonzerne, zum Beispiel auf die Finanzierungskosten. Die Wettbewerbsfähigkeit von Erneuerbaren Energien sei nicht gefährdet, da die Kosten immer noch deutlich unter den Strompreisen im Großhandel und den Kosten der konventionellen Erzeugung lägen./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2022 / 21:34 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2022 / 05:00 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.