Bernstein belässt Easyjet auf 'Market-Perform' - Ziel 550 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "easyJet Airline":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Easyjet nach einem Zwischenbericht des Billigfliegers auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 550 Pence belassen. Die Umsätze im ersten Geschäftshalbjahr hätten der Konsensschätzung entsprochen, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Prognosen für den Umsatz pro Sitzplatz und die Urlaubszeit spiegelten weiterhin das derzeit positive Ergebnisumfeld für Fluggesellschaften wider./ck/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2023 / 09:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.04.2023 / 09:09 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.