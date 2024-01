Bernstein belässt Diageo auf 'Outperform' - Ziel 3580 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo Plc.":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Diageo nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3580 Pence belassen. Die Resultate des Getränkekonzerns für das vergangene Geschäftshalbjahr seien schwach ausgefallen und verstärkten die Sorgen, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Zweifel am Management würden dadurch nicht kleiner. Positiv wertete Stirling im Rahmen des mittelfristigen Ausblicks die etwas geringere Steuerquote als erwartet und den stärkeren Rückenwind durch Währungseffekte./gl/ajx/stk Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2024 / 08:19 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2024 / 08:19 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.