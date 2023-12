Bernstein belässt Diageo auf 'Outperform' - Ziel 3465 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo Plc.":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Diageo auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3465 Pence belassen. Mit Blick auf den Absatzmarkt Lateinamerika gebe es noch immer Zweifel hinsichtlich einer Besserung in der zweiten Jahreshälfte 2024, schrieb Analyst Trevor Stirling in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Auf mittlere Sicht sprächen nachlassende Kosten eigentlich für sich wieder ausweitende Margen. Der Getränkehersteller sei hingegen vorsichtig mit Blick auf die weltweiten Rohstoffpreise./bek/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2023 / 06:28 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.12.2023 / 06:28 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.