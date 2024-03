Bernstein belässt Diageo auf 'Outperform' - Ziel 3440 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo Plc.":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Diageo auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3440 Pence belassen. Der Vorstandsvorsitzende des Spirituosenkonzerns, Javier Ferran, werde 2025 in den Ruhestand gehen und dann durch John Manzoni ersetzt, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht in diesen Nachrichten keine große Überraschung. Es habe vor Wochen schon Berichte darüber gegeben./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2024 / 07:48 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2024 / 07:48 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.