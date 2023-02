Bernstein belässt Deutsche Telekom auf 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Quartalszahlen von T-Mobile US auf "Outperform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die Resultate der US-Tochter lägen mehr oder weniger im Rahmen der Erwartungen, schrieb Analyst Stan Noel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vor dem Hintergrund dessen, dass die Investitionen deutlich nachlassen sollen, klinge der Ausblick von T-Mobile US auf den 2023er Free Cashflow aber ein wenig schwächer als gedacht./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2023 / 13:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2023 / 13:05 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.