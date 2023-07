Bernstein belässt Delivery Hero auf 'Outperform' - Ziel 80 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Outperform" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Da sich alle großen europäischen Essenslieferanten in einem Wettlauf um die Rentabilität befinden, dürften die Margen im Sektor weiter steigen, schrieb Analyst William Woods in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Der Marktanteil bleibe dabei der wichtigste langfristige Rentabilitätsfaktor, während höhere Vermittlungsgebühren und größere Warenkörbe dazu beitragen sollten, kurzfristig die Gewinnschwelle zu überschreiten./edh/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2023 / 08:53 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2023 / 04:00 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.