Bernstein belässt Delivery Hero auf 'Outperform' - Ziel 60 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Outperform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Analyst William Woods wies in einer am Dienstag vorliegenden Studie darauf hin, dass der südkoreanische Online-Versender Coupang bestimmten Mitgliedern kostenfreie Essensauslieferungen verspreche. Dieser wolle damit wohl Anteile gewinnen in einem Markt, der vom Delivery-Hero-Ableger Baemin dominiert werde./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2024 / 09:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2024 / 09:31 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.