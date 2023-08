Bernstein belässt DHL auf 'Market-Perform' - Ziel 43,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 43,50 Euro belassen. Analyst Alexander Irving beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit der Entwicklung des Frachtgeschäfts auf See und in der Luft. Auf See stiegen die Volumina und die Frachtraten, wobei aber die Nachhaltigkeit dieser Entwicklung fraglich sei, schrieb er. Das Luftfrachtgeschäft des Logistikkonzerns befinde sich nach wie vor in einer Erholungsphase, sei aber weiterhin das "Sorgenkind"./ck/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2023 / 22:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2023 / 05:00 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.