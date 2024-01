Bernstein belässt DHL Group auf 'Outperform' - Ziel 48 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post AG":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Der Logstikdienstleister dürfte von den Huthi-Attacken auf die Schifffahrt im Roten Meer profitieren, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn mehr Fracht dürfte nun per Expressfracht transportiert werden. DHL habe dominante Marktanteile sowohl in Asien als auch in Europa, diese Routen seien von den Attacken betroffen./bek/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2024 / 21:49 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2024 / 06:00 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.