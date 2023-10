Bernstein belässt DHL Group auf 'Outperform' - Ziel 48 Euro

Finanztrends Video zu Deutsche Post AG



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Der seit über einen Jahr anhaltende Gegenwind für die Logistikbranche aufgrund des weltweiten Lagerbestandsabbaus und einer Normalisierung im Online-Handel dürfte sich im abgelaufenen dritten Quartal dem Ende genähert haben, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies gehe innerhalb des Sektors jedoch mit variierendem Tempo vonstatten. DHL könnte nach Einschätzung des Experten die Markterwartungen übertreffen, allerdings sei nicht sicher, ob diese für das Frachtgeschäft schnell genug gesunken seien./tav/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2023 / 16:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2023 / 05:00 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.