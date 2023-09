Bernstein belässt DHL Group auf 'Market-Perform' - Ziel 43,5 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post AG":

Finanztrends Video zu Deutsche Post AG



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 43,5 Euro belassen. Im Juli sei das gesamte Containervolumen erstmals seit 17 Monaten wieder angestiegen, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie zu den Frachtunternehmen. Dieser positive Trend dürfte sich im späteren Verlauf des Jahres noch verstärken, da sich die Vergleichswerte aus dem Vorjahr ab September günstiger gestalteten./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2023 / 21:48 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2023 / 05:00 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.