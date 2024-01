Bernstein belässt Carl Zeiss Meditec auf 'Underperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec AG":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec auf "Underperform" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Die Mikrochirurgie sei ein attraktives Betätigungsfeld für den Medizintechnikhersteller, schrieb Analystin Susannah Ludwig in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aufgrund der Größe des Unternehmens werde sich dessen Wachstum in diesem Segment voraussichtlich auf Augenhöhe mit dem Marktwachstum entwickeln./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2024 / 20:13 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2024 / 05:00 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.