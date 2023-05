Bernstein belässt Beiersdorf auf 'Outperform' - Ziel 120 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Beiersdorf nach Zahlen des Konsumgüterherstellers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Die Stärke der Marke Nivea, des Hautpflege- und des Gesundheitsgeschäfts hätten die Schwäche der Luxusmarke La Prairie kompensiert und zu einem insgesamt überraschend starken Umsatzwachstum aus eigener Kraft geführt, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2023 / 21:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2023 / 04:00 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.