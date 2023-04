Bernstein belässt Bayer auf 'Outperform' - Ziel 92 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Bayer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Der Agrarboom halte unvermindert an und die Sparte Agricultural Solutions des Konkurrenten BASF habe dies im vorab veröffentlichten Quartalsbericht eindrücklich gezeigt, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch Bayer hat ihm zufolge das Potenzial, 2023 zu überraschen. Wenn der Agrarzyklus ende, müsse das künftige Wachstum innovationsgetrieben sein und neue Produkte eingeführt werden, schrieb er zudem./ck/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2023 / 14:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2023 / 04:05 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.