Bernstein belässt BMW auf 'Outperform' - Ziel 90 Euro

Finanztrends Video zu BMW Vz



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Nische der Luxusautos biete attraktive Renditen und interessante Chancen, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Risiken der Elektrifizierung macht er sich am wenigsten Sorgen um breit aufgestellte Hersteller wie Rolls-Royce unter dem Dach von BMW, Mercedes-AMG sowie Porsche, Lamborghini und Bentley bei VW./ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2022 / 23:44 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2022 / 05:01 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.