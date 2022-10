Bernstein belässt BMW auf 'Outperform' - Ziel 90 Euro

Finanztrends Video zu BMW Vz



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Elektrifizierungs-Revolution sei voll in Gang, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Regierungspläne und Ziele der Konzerne sprächen für ein schnelleres Tempo als gedacht. Er rechnet nun bereits 2030 damit, dass die Hälfte der Neuzulassungen Elektroautos sein werden - vier Jahre früher als bisher. Premiummarken seien im Vorteil, weil sie höhere Produktionskosten leichter stemmen könnten, so der Experte./ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2022 / 21:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2022 / 23:24 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.