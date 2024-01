Bernstein belässt BMW auf 'Outperform' - Ziel 110 Euro

Finanztrends Video zu BMW Vz



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW auf "Outperform" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. In den letzten drei Jahren habe sich die Automobilindustrie in einem Goldlöckchen-Szenario befunden, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Profitiert hätten die Autobauer davon, dass das begrenzte Angebot die Preise und Margen stützte. 2024 werde diese Zeit aber in allen drei großen Märkten zu Ende gehen. Stellantis bleibe unter diesen Umständen sein "Top Pick"./tih/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2024 / 22:18 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2024 / 06:00 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.