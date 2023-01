Bernstein belässt BMW auf 'Market-Perform' - Ziel 90 Euro

Finanztrends Video zu BMW Vz



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. In den ersten Wochen des neuen Jahres sei der Preiskampf in die Branche zurückgekehrt, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bei einer anziehenden Produktion sei der Preiszyklus in China beendet, stehe in den USA unmittelbar davor, und nur in Europa gebe es noch einige sorglose Monate mehr, so der Experte./ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2023 / 20:53 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2023 / 05:10 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.