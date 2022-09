Bernstein belässt Apple auf 'Market-Perform' - Ziel 170 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Finanztrends Video zu Apple



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Apple auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 170 US-Dollar belassen. Auch wenn Dienstleistungen auf dem steigenden Ast seien, bleibe das iPhone für Apple ein besonders wichtiger Finanzfaktor, schrieb Analyst Toni Sacconaghi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Debatte drehe sich nun um den Zyklus mit dem neuen iPhone 14. Er positioniert sich vorsichtig und rechnet 2023 mit einem Rückgang der iPhone-Umsätze um bis zu 4 Prozent./tih/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2022 / 02:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2022 / 02:23 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.