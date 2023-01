Bernstein belässt Apple auf 'Market-Perform' - Ziel 125 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Finanztrends Video zu Apple



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Apple vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 125 US-Dollar belassen. Die Nachfrage nach iPhones werde im laufenden Geschäftsjahr nach zwei starken Jahren sinken, schrieb Analyst Toni Sacconaghi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nachdem Mac-Computer und iPads zuletzt stark von der Pandemie profitiert hätten, drohe Apple in den kommenden Jahren weniger Wachstum. Das Verhältnis von Chancen zu Risiken sei nun neutral bis hin zu leicht negativ./niw/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2023 / 03:49 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2023 / 03:49 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.