Bernstein belässt Air Liquide auf 'Outperform' - Ziel 160 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air Liquide nach Eckdaten zum Geschäftsjahr 2022 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Der Industriegaseherhersteller sollte sich im vierten Quartal robust entwickelt haben, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechnet mit einer weiteren Verbesserung der Profitabilität, was wohl ein wichtiger Kurstreiber für die Aktie bleibe. Dazu trage die Kostendisziplin des Unternehmens bei./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2023 / 18:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.01.2023 / 18:11 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.