Bernstein belässt Air France-KLM auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM auf "Underperform" mit einem Kursziel von 85 Cent belassen. Airlines hätten einen "fantastischen" Sommer erlebt und blickten trotz Gegenwinds optimistisch in die Zukunft, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Wenn Makrorisiken den Markt unter Druck setzten, seien kosteneffiziente Airlines grundsätzlich im Vorteil./jcf/la Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2022 / 21:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2022 / 04:15 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.