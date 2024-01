Bernstein belässt Air France-KLM auf 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Air France-KLM":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM auf "Outperform" mit einem Kursziel von 17,50 Euro belassen. Die europäischen Fluggesellschaften dürften im Jahr 2024 auf der Kurzstrecke und den meisten Langstreckenmärkten das Flugaufkommen aus der Vorkrisenzeit von 2019 erreichen, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Allerdings sei die Nachfrage von Unternehmen weiterhin träge, im Freizeitverkehr dagegen lebhaft. Sein "Top-Pick" Ryanair sei für alle Trends gut positioniert./edh/la Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2024 / 22:20 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.01.2024 / 06:00 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.