Bernstein belässt Adidas auf 'Outperform' - Ziel 200 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Die Verkäufe der Yeezy-Schuhe hätten sich nicht nur im bisherigen Jahresverlauf positiv ausgewirkt, sondern dürften auch die Zahlen im kommenden Jahr erheblich erhöhen, schrieb Analystin Aneesha Sherman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei geht sie davon aus, dass rund die Hälfte des Yeezy-Bestands noch 2024 verkauft wird. Dadurch dürfte der Sportartikelhersteller die Markterwartungen trotz des schwachen Umfelds im Einzelhandel leichter erfüllen können./ag/he Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2023 / 01:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2023 / 04:01 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.