Bernstein belässt Adidas auf 'Outperform' - Ziel 200 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Von den Verkäufen der Yeezy-Produkte habe der Sportartikelhersteller nicht nur in diesem Jahr profitiert, es verbesserten sich dadurch womöglich auch die Kennziffern im Jahr 2024 erheblich, schrieb Analystin Aneesha Sherman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zwei Tranchen mit Verkäufen habe Adidas bereits erfolgreich hinter sich, sodass noch die Hälfte des Yeezy-Bestands in den Büchern stehe. Diesen dürfte Adidas im Verlauf des Jahres 2024 verkaufen, wodurch die Marktschätzungen leichter übertroffen werden könnten in einem schwierigen Umfeld für Einzelhändler./ajx/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2023 / 01:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2023 / 04:01 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.