Bernstein belässt ABB auf 'Outperform' - Ziel 30 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB auf "Outperform" mit einem Kursziel von 30 Franken belassen. Nach der Erholung von der Pandemie sei der nächste Zyklusabschnitt im Kapitalgütersektor nur schwer planbar, schrieb Analyst Brendan Luecke in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. 2023 dürfte es vier wegweisende Einflüsse geben, darunter die Dicke der Auftragsbücher sowie Preis- und Kostenverhältnisse. Über allem stehe aber eine wohl nachlassende Nachfrage./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2022 / 00:21 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2022 / 00:40 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.