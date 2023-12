Bernstein belässt ABB auf 'Market-Perform' - Ziel 35 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB nach einem Investorentag auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 35 Franken belassen. Er danke dem Management für eine generell informative Veranstaltung, schrieb Analyst Nicholas Green in einer am Montag vorliegenden Studie. ABB verfüge über klare, attraktive Wachstumstreiber. Die Strategie wirke etwas einseitig, sie finde aber seine Unterstützung. Im Gesamtpaket gebe es nicht genug Neuigkeiten, um jetzt optimistischer für die Aktie zu werden./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2023 / 15:32 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2023 / 06:00 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.