Bernstein belässt ABB auf 'Market-Perform' - Ziel 35 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 35 Franken belassen. Ein Analystenteam um den Experten Nicholas Green beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit den Chancen der Energiewende. Das Fazit: Es gebe bereits deutliche Fortschritte in allen beteiligten Sektoren, doch die Regularien blieben ein bremsendes Thema. Der Kapitalgütersektor stehe vor dem Dilemma, die eigenen Emissionen zu reduzieren und gleichzeitig den Kunden bei der Dekarbonisierung zu helfen./tih/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2023 / 21:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2023 / 05:00 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.