Berenberg startet Schott Pharma mit 'Hold' - Ziel 38 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Schott Pharma mit "Hold" und einem Kursziel von 38 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Spezialglashersteller für die Pharmaindustrie überzeuge mit einer hohen Unternehmensqualität, was allerdings im Aktienkurs auch schon eingepreist sei, schrieb Analystin Victoria Lambert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Verpackungsspezialist profitiere auch vom Boom von Abnehmmitteln und Verträgen mit Blick auf mRNA-Impfstoffe. Nach dem Kursanstieg seit dem Börsengang im Herbst werde der Unternehmensausblick aber vom Kurs reflektiert./mis/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2024 / 17:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.