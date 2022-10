Berenberg startet Porsche AG mit 'Buy' - Ziel 96,80 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Papiere der Porsche AG bei einem Kursziel von 96,80 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Börsengang der Sportwagentochter von VW habe gezeigt, dass man sich mit einem außerordentlichen Automobilgeschäft von den klassischen Branchenbewertungen lösen könne, schrieb Analyst Adrian Yanoshik in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Porsche AG vereine Markenstärke und Elektrifizierungsdynamik in den stärksten Marktsegmenten./ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2022 / 16:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.